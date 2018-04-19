«Залечили» по телевизору: телеэкстрасенс оставила без миллионов чету пенсионеров из Снежинска

Жертвами «телевизионной магии» стали супруги из Снежинска . Один раз вдохновившись передачей про ясновидящую, они попали в оборот к мошенникам и выложили за «исцеление» больше четырёх миллионов рублей. Причем «парапсихолог Варвара» настоятельно просила пенсионеров не прекращать лечение, иначе, говорила она, — смерть.

Об этом случае 74.ru сообщили в пресс-службе ОМВД по Снежинску. 68-летняя женщина, ставшая жертвой телегадалки, сама обратилась в полицию.

— Потерпевшая рассказала, что по телевизору она вместе с мужем в марте увидела передачу, в которой женщина-ясновидящая проводила обряды исцеления, — рассказали в полиции. — Под впечатлением от увиденного супруги решили позвонить по телефону, указанному в передаче. Трубку взяла женщина, представившаяся парапсихологом Варварой. За 20 тысяч рублей она провела диагностику и убедила пенсионеров, что им необходимо дистанционное лечение.

В течение первых двух недель супруги выложили за магические аксессуары и артефакты более миллиона 250 тысяч рублей. Ясновидящие звонили пенсионерам каждый день и в конце концов убедили их в необходимости лечения в Израиле . За десятидневную поездку, которая так и не состоялась, пострадавшие заплатили миллион 155 тысяч рублей. Спустя пару дней экстрасенсы отменили лечебный тур, а деньги оставили себе в качестве аванса за продолжение лечения.

— Затем супругов вновь попросили перевести 430 тысяч рублей, затем 370 тысяч и ещё 500 тысяч. Последний перевод семейная пара сделала в размере 355 тысяч. Им сообщили, что это последний платёж и супруги после проведённого сеанса будут здоровы и проживут долго, — уточнили в ОМВД. — Кроме того целители пообещали, что все потраченные на лечение деньги пенсионерам вернутся.

Сразу после этого супругам снова позвонили и сообщили, что на них оформлен сертификат на 10 миллионов рублей. Но чтобы его получить, нужно заплатить 650 тысяч налогов и ещё 200 тысяч — комиссионных банку. Это стало последней каплей. Пенсионеры отказались платить, а после того, как осознали, что проблемы со здоровьем никуда не делись, обратились в полицию.

Следователи выяснили, что все разговоры с целителями у потерпевших проходили в агрессивной манере — супругам угрожали, давили на них и убеждали, что если не продолжить лечение, их ждёт смерть, а также просили никому об этом не рассказывать, иначе «обряд не подействует».

— Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», — уточнили в полиции. — Идёт расследование. Мы просим граждан не верить информации об услугах, связанных с лечением различного рода колдунами, целителями и экстрасенсами. Не перезванивайте им и не платите деньги за сомнительные услуги.

Пожилые люди нередко становятся жертвами мошенников. Летом прошлого года ещё одна жительница Снежинска, 59-летняя женщина, отдала интернет-целительнице 146 тысяч рублей за избавление от бронхиальной астмы. В апреле этого года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после обмана южноуральских пенсионеров, которым по завышенным ценам продавали фильтры для воды.

Зимой 2016 года в Челябинске был всплеск активности коммивояжеров, которые продавали старикам датчики утечки газа. Тогда в редакцию 74.ru обратились родственники двух пенсионерок, отдавших за приборы почти 14 тысяч рублей. По словам бабушек, продавцы убедили их, что установка таких устройств обязательна. В начала апреля странные фирмы возобновили «рекомендательную» проверку газового оборудования в квартирах.

В начале прошлого года в Челябинской области активизировались фирмы, незаконно предлагающие жителям сменить приборы энергоучёта. Злоумышленники действовали якобы от имени «Челябэнергосбыта» , но на самом деле никакого отношения к этой организации не имели.

Осенью 2017 года в редакцию обратился пенсионер из Копейска , который оказался должником перед банком после того, как в его квартире «бесплатно» установили фильтры для воды. С такой же проблемой столкнулась 80-летняя Галина Уткина из Копейска — ей установили фильтр для воды за 50 тысяч рублей.

О том, как не увязнуть в сомнительном кредите, читайте в материале 74.ru.