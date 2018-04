12 Ğ´ÑƒÑˆĞµÑ€Ğ°Ğ·Ğ´Ğ¸Ñ€Ğ°Ñ�Ñ‰Ğ¸Ñ… Ğ´Ñ€Ğ°Ğ¼, ĞºĞ¾Ñ‚Ğ¾Ñ€Ñ‹Ğµ Ğ²Ñ‹ Ğ¿Ğ¾Ñ�Ğ¾Ğ²ĞµÑ‚ÑƒĞµÑ‚Ğµ Ñ�Ğ²Ğ¾Ğ¸Ğ¼ Ğ´Ñ€ÑƒĞ·ÑŒÑ�Ğ¼ 

12 душераздира�щих драм, которые вы по�оветуете �воим друзь�м

ДлÑ� человека абÑ�олÑ�тно еÑ�теÑ�твенно желание иÑ�пытывать вÑ�Ñ� гамму чувÑ�тв — от предельной радоÑ�ти до предельной груÑ�ти. Ğ•Ñ�ли вы Ñ�оÑ�кучилиÑ�ÑŒ по фильмам Ñ� глубоким Ñ�мыÑ�лом, иÑ�кренним Ñ�Ñ�жетом и широкой палитрой Ñ�моций, то Ñ�тот материал Ğ´Ğ»Ñ� ваÑ�.

Титр �обрал 12 драматиче�ких картин, о про�мотре которых вы никогда не пожалеете.

Вавилон / Babel, 2006

кадр: Paramount Vantage

Ğ¢Ñ�глайн картины Ğ�лехандро ГонÑ�алеÑ�Ğ° ИньÑ�рриту «Ğ•Ñ�ли хочешь, чтобы тебÑ� понÑ�ли… Слушай» очень точно опиÑ�ывает, о чем она. РежиÑ�Ñ�ер в очередной раз Ñ�нÑ�Ğ» драму про Ğ»Ñ�дей. И про то, как они каждый день принимаÑ�Ñ‚ решение, какими им быть. Про неприÑ�тие, внутренние барьеры и обрывы Ñ�вÑ�зи. Про то, как Ğ»Ñ�ди не хотÑ�Ñ‚ понимать друг друга, пока от Ñ�того не начинает завиÑ�еть их жизнь. Про то, что мы вÑ�е живем в огромном библейÑ�ком Вавилоне, где наше равнодушие не дает нам уÑ�лышать тех, кто Ñ€Ñ�дом. Близкие, 2017

Близкие Деб�тна� режи��ер�ка� работа К�ении зуевой показывает жизнь р�довой мо�ков�кой �емьи, погр�зшей в бытовых проблемах, ��орах и др�згах. �ни как будто забыли, что когда-то л�били друг друга. �днажды внезапна� обща� трагеди� за�тавит их в�е перео�мы�лить, но, возможно, уже будет �лишком поздно. Танцу�ща� в темноте / Dancer in the Dark, 2000

кадр: Canal+

кадр: United Artists

Фильм, драматичный и Ñ�мешной одновременно, раÑ�Ñ�казывает трогательнуÑ� иÑ�ториÑ� непроÑ�Ñ‚Ñ‹Ñ… отношений двух братьев. Картина — удивительное приклÑ�чение и путешеÑ�твие каждого из них к Ñ�воим внутренним ориентирам, к ответам на вопроÑ�Ñ‹, которые долгое времÑ� были без ответа. Барри ЛевинÑ�он гениально раÑ�Ñ�тавил акценты в ленте, котораÑ� получила четыре «Ğ�Ñ�кара» и вошла в «Ğ·Ğ¾Ğ»Ğ¾Ñ‚ой фонд» кино. М — убийца / Ğœ, 1931

кадр: Nero-Film AG М убийца

Ğ¡Ñ�жет Ñ�того драматичеÑ�кого триллера оÑ�нован на реальных Ñ�обытиÑ�Ñ… — деле «Ğ´Ñ�Ñ�Ñ�ельдорфÑ�кого вампира». Ğ�о режиÑ�Ñ�ер Фриц Ланг не намеревалÑ�Ñ� Ñ�нÑ�Ñ‚ÑŒ детектив, у его фильма, Ñ�тавшего клаÑ�Ñ�икой мирового кино, очень важный гуманиÑ�тичеÑ�кий подтекÑ�Ñ‚. ИÑ�поведь маньÑ�ка-убийцы — воплощение актерÑ�кого маÑ�терÑ�тва Питера Лорра, который Ñ�умел показать веÑ�ÑŒ трагизм больного Ñ�лабого человека, потерÑ�вшего контроль над Ñ�обой. СпиÑ�ок Шиндлера / Schindler’s List, 1993

кадр: Universal Pictures

БиографичеÑ�кий фильм-драма Стивена Спилберга о немецком предпринимателе и члене нациÑ�Ñ‚Ñ�кой партии Ğ�Ñ�каре Шиндлере, Ñ�Ğ¿Ğ°Ñ�шем во времÑ� ХолокоÑ�Ñ‚Ğ° более Ñ‚Ñ‹Ñ�Ñ�чи польÑ�ких евреев, занимает воÑ�ьмое меÑ�то в Ñ�пиÑ�ке 100 лучших американÑ�ких фильмов по верÑ�ии Ğ�мериканÑ�кого инÑ�титута киноиÑ�куÑ�Ñ�тва. Еще у него Ñ�емь премий «Ğ�Ñ�кар» и три «Ğ—олотых глобуÑ�Ğ°». Ğ�о Ñ�то не главное. Ğ�амного важнее то, что лента раÑ�Ñ�казывает о том, что и в фашиÑ�Ñ‚Ñ�кой Германии были немцы, риÑ�ковавшие Ñ�воими жизнÑ�ми ради Ñ�Ğ¿Ğ°Ñ�ениÑ� других. Ğ� важноÑ�ти личного выбора и Ñ�иле человечеÑ�кого духа. Белый Бим Черное ухо, 1976

кадр: Кино�туди� имени М. Горького

кадр: Electric City Entertainment

кадр: BBC Films

Глубока� и о�тра� п�ихологиче�ка� драма � Тильдой Суинтон в главной роли поднимает щекотливу� и болезненну� тему о жажде каждого человека быть нужным и л�бимым. И нагл�дно демон�трирует, что дорога в ад, дей�твительно, очень ча�то вымощена лучшими из намерений. Фильм получил�� т�желый, но че�тный, ведь не у в�его в жизни бывает х�ппи-�нд. Фанатик / The Believer, 2001

кадр: Fuller Films

кадр: Cecchi Gori Group

Ğ’ оÑ�нове Ñ�Ñ�жета военной драмы Роберто Бениньи лежит биографиÑ� Рубино Ромео Сальмони — итальÑ�нÑ�кого евреÑ�, узника Ğ�Ñ�венцима. Сценарий Ñ�оздан по мотивам его книги «Ğ¯ победил Гитлера» о времени, которое он Ñ�о Ñ�воей Ñ�емьей провел в концентрационном лагере. Картина — неповторимый взглÑ�Ğ´ на Ñ�тановление человека в уÑ�ловиÑ�Ñ… иÑ�клÑ�чительной жеÑ�токоÑ�ти, когда важно не разучитьÑ�Ñ� видеть краÑ�оту и добро, не очерÑ�тветь душой, не Ñ�Ğ´Ğ°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�. И о том, что Ñ�емьÑ� и Ğ»Ñ�бовь помогут преодолеть вÑ�е. ВремÑ� убивать / A Time to Kill, 1996

кадр: Warner Bros.

Врем� убивать Потр��а�ща� драма о право�удии, л�бви, ненави�ти и терпимо�ти друг к другу. Е�ть ли задача �ложнее, чем добить�� оправдани� человека, который отважил�� на �амо�уд и пошел на двойное убий�тво? Можно ли его оправдать не только � точки зрени� закона, но и �огла�но внутренней морали? Фильм Джо�ла Шумахера � М�тть� МакКонахи, Кевином Спей�и и С�м��лом Л. Джек�оном оперирует не логикой, а чув�твами и �моци�ми, которых по�ле про�мотра у ва� будет в избытке.