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Сбербанк презентовал костюм GERT в Курске
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Сбербанк презентовал костюм GERT в Курске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Курск доставлен высокотехнологичный симулятор физических ограничений организма, получивший название костюм GERT (GERontologic Test suit). Напомним, что первым в России такие костюмы закупил Сбербанк.
Они являются симуляторами, имитирующими физические ограничения (слуха, зрения, подвижности), поэтому позволяют здоровому человеку испытать на себе все трудности, с которыми в повседневной жизни сталкиваются люди с инвалидностью.
Испытать костюм было решено в филиальной сети, с целью проверки доступности банковской среды с последующей адаптацией продуктов и услуг банка. Первым тестирование провел управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров. А затем исследование продолжили представители СМИ региона. Журналисты распределяли между собой роли и пытались совершить операцию, например, оплатить коммунальные услуги, штраф ГИБДД, открыть вклад, а после фиксировали свои впечатления и эмоции.
— Сбербанк активно работает над адаптацией продуктов и услуг к потребностям особенных клиентов. Использование костюмов GERT — лишь часть большого проекта под названием «Особенный банк». Миссия проекта — дать каждому человеку, вне зависимости от его особенных потребностей, возможность жить полной жизнью, благодаря сервисам и продуктам Сбербанка, подчеркнул управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров. — Такие эксперименты воспитывают в сотрудниках толерантность и помогают выработать навыки обслуживания людей с ограничениями по здоровью.
GERT пробудет в Курске до середины июня. За это время проверить свои услуги и сервисы на адаптивность для людей с инвалидностью сможет не только банк, но и другие компании и учреждения региона. Полученный опыт позволит сделать эти организации более комфортными для посещения клиентов с ограничениями по состоянию здоровья.
Костюм GERT представят и на VII Среднерусском экономическом форуме, где жители и гости региона смогут не только поближе познакомиться с костюмом, но и узнать о предварительных результатах его тестирования в Курской области.
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