Сбербанк презентовал костюм GERT в Курске

Курск доставлен высокотехнологичный симулятор физических ограничений организма, получивший название костюм GERT (GERontologic Test suit). Напомним, что первым в России такие костюмы закупил Сбербанк

Они являются симуляторами, имитирующими физические ограничения (слуха, зрения, подвижности), поэтому позволяют здоровому человеку испытать на себе все трудности, с которыми в повседневной жизни сталкиваются люди с инвалидностью.

Испытать костюм было решено в филиальной сети, с целью проверки доступности банковской среды с последующей адаптацией продуктов и услуг банка. Первым тестирование провел управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров. А затем исследование продолжили представители СМИ региона. Журналисты распределяли между собой роли и пытались совершить операцию, например, оплатить коммунальные услуги, штраф ГИБДД , открыть вклад, а после фиксировали свои впечатления и эмоции.

— Сбербанк активно работает над адаптацией продуктов и услуг к потребностям особенных клиентов. Использование костюмов GERT — лишь часть большого проекта под названием «Особенный банк». Миссия проекта — дать каждому человеку, вне зависимости от его особенных потребностей, возможность жить полной жизнью, благодаря сервисам и продуктам Сбербанка, подчеркнул управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров. — Такие эксперименты воспитывают в сотрудниках толерантность и помогают выработать навыки обслуживания людей с ограничениями по здоровью.

GERT пробудет в Курске до середины июня. За это время проверить свои услуги и сервисы на адаптивность для людей с инвалидностью сможет не только банк, но и другие компании и учреждения региона. Полученный опыт позволит сделать эти организации более комфортными для посещения клиентов с ограничениями по состоянию здоровья.