Суд разрешил провести в Кемерово массовый митинг против Тулеева

Жители Кемерово проведут массовый митинг против бывшего губернатора Амана Тулеева , который после своей отставки поспешно занял пост спикера областного Собрания народных депутатов. Санкцию на проведения митинга горожане получили через суд.

«Тулеева под суд»

Кемеровский общественник Владимир Горенков получил в Центральном районном суде города разрешение на массовый митинг на площади Советов. Ранее мэрия Кемерово отказала горожанину в проведении митинга численностью в две тысячи человек, однако Горенкова это не остановило.