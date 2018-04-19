Суд разрешил провести в Кемерово массовый митинг против Тулеева 

Жители Кемерово проведут массовый митинг против бывшего губернатора Амана Тулеева, который после своей отставки поспешно занял пост спикера областного Собрания народных депутатов. Санкцию на проведения митинга горожане получили через суд.
«Тулеева под суд»
Кемеровский общественник Владимир Горенков получил в Центральном районном суде города разрешение на массовый митинг на площади Советов. Ранее мэрия Кемерово отказала горожанину в проведении митинга численностью в две тысячи человек, однако Горенкова это не остановило.
Мужчина рассказал корреспонденту издания «Коммерсант-Сибирь», что мероприятие пройдет под лозунгами «Тулеева под суд», «Долой тулеевскую орду», «Цивилев, наведи порядок в Кузбассе», «Цивилев, не наступай на тулеевские грабли» и «Коррупция — это бизнес». В случае отказа суда санкционировать митинг Горенков собирался организовать серию пикетов.