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Составлен ТОП самых спортивных муниципалитетов Среднего Урала
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Составлен ТОП самых спортивных муниципалитетов Среднего Урала 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Волчанск, Арамиль, Березовский, Староуткинск, Заречный и Камышлов — лидеры Свердловской области по уровню развития физкультуры и спорта. В них количество занимающихся физкультурой человек превысило целевые показатели 2020 года. Об этом на заседании правительства региона 19 апреля заявил губернатор Евгений Куйвашев.
В 2017 году на Среднем Урале построены и реконструированы 77 спортивных сооружений, а число любителей активного образа жизни приближается к 1,5 миллиона человек. При этом на развитие физической культуры и спорта потратили 11,4 миллиарда рублей. Расходы на массовый спорт составили 6,3 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По словам заместителя губернатора Павла Крекова, доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности участников сдачи «спортивного экзамена» приблизилась к 60%. Центры тестирования ГТО созданы во всех муниципалитетах Свердловской области. Кроме того, с прошлого года Средний Урал входит в 12 пилотных субъектов РФ, где нормативы комплекса могут сдавать люди с ограниченными возможностями здоровья.
Евгений Куйвашев поручил правительству расширить сеть спортивных объектов шаговой доступности, обеспечить высокие темпы внедрения комплекса ГТО, содействовать популяризации активного образа жизни проведением массовых спортивных мероприятий. Кроме того, членам кабмина предстоит решить кадровый вопрос — обеспечить подготовку квалифицированных спортивных тренеров и инструкторов.
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