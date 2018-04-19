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Новые улицы Владимира: четыре Солнечных, четыре Шепелёвских…
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Новые улицы Владимира: четыре Солнечных, четыре Шепелёвских… 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса classifieds24.ru  В городе Владимире появится сразу 15 новых улиц. Речь идет о двух присоединенных территориях — микрорайонах Никулино и Шепелёво. По мере развития здесь коттеджной застройки, топонимической комиссии администрации города пришлось придумывать названия для новых улиц.
Увы, но большой оригинальностью члены комиссии не отличились. Так, из пяти новых улиц в микрорайоне Никулино, сразу 4 примыкают к нынешней улице Солнечной и топонимисты, видимо, не сильно напрягаясь, четырем из них решили дать созвучные имена. Теперь здесь появятся: 1-ый Солнечный проезд, 2-ой Солнечный проезд, 3-ий Солнечный проезд, а также Солнечный переулок. Только одной новой местной улицы решили присвоить «несолнечное» название — она будет Извилистой.
Похожая ситуация и в микрорайоне Шепелёво. Из 10 новых местных улиц сразу четыре будут «Шепелёвскими». Здесь появятся Малая Шепелёвская и Большая Шепелёвская улицы, а также два Шепелёвских проезда.
Еще один распространенный топоним — Теплухинский. Помимо улицы Теплухинской в Шепелёво будет сразу три Теплухинских проезда. В данном случае членам топонимической комиссии пришлось покопаться в архивах. В межевой книге земель деревень Шепелёво и Аббакумово (Клюковской или Клековской стан, владения поручицы Авдотьи Алексеевны Гелдезиной) за 1769 год. Упоминается название местной реки — Теплуха.
Еще две улицы в Шепелёво назовут Окружная и Пригородная. Депутаты комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка владимирского горсовета вчера единогласно поддержали предложение мэрии и проголосовали за названия новых улиц города.
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