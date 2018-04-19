Калашников: необходимо использовать огромный потенциал народной дипломатии 

Сегодня как никогда важно использовать огромный потенциал народной дипломатии в целях гармонизации международных отношений, уверен сенатор Сергей Калашников.
Происходящие в последние годы в мире тревожные события многократно повышают важность целенаправленной работы по налаживанию межкультурных и межнациональных коммуникаций, открытого диалога на уровне общественности.
Несмотря на имеющиеся культурные и религиозные различия, разный исторический опыт, все народы нашей планеты нацелены на то, чтобы жить в мире и сотрудничать в самых разных областях, подчеркнул Сергей Калашников. По его словам, в условиях сложной международной обстановки необходимо активизировать отношения именно на базе этих ценностей — стремлении людей к согласию и дружбе, которые присутствуют в любом государстве. Крайне важно задействовать все возможности народной дипломатии, объединить усилия институтов гражданского общества для достижения мира и сотрудничества, уверен сенатор.
В последние несколько лет в силу тех или иных обстоятельств в разы выросли масштабы глобальной конкуренции во всех измерениях, констатировала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. «В условиях, когда официальные отношения между странами часто заходят в тупик, особенно востребованным стало гуманитарное сотрудничество на уровне стран, народов и людей», — подчеркнула она. Глава Россотрудничества выразила убеждённость в том, что именно средствами народной дипломатии можно даже в кризисных ситуациях находить взаимопонимание и задействовать добрую волю для разрешения имеющихся проблем.
В вечере народной дипломатии, организованном Россотрудничеством и РАМС, приняли участие представители дипломатического корпуса и иностранных культурных центров в Москве, российских и зарубежных ассоциаций.
В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Россотрудничеством и РАМС. Речь в этом плане идёт о взаимодействии при осуществлении культурно-просветительских, образовательных, благотворительных и иных проектов в сфере народной дипломатии и международных общественно-гуманитарных связей. Реализации этих целей, в частности, будет способствовать создание Совета по народной дипломатии.
Данный документ, уверена Элеонора Митрофанова, станет основой для эффективной совместной работы, которая направлена на формирование круга друзей России за рубежом, развитие международного гуманитарного сотрудничества, общественных, деловых и научных связей.