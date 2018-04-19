Калашников: необходимо использовать огромный потенциал народной дипломатии

Сегодня как никогда важно использовать огромный потенциал народной дипломатии в целях гармонизации международных отношений, уверен сенатор Сергей Калашников

Происходящие в последние годы в мире тревожные события многократно повышают важность целенаправленной работы по налаживанию межкультурных и межнациональных коммуникаций, открытого диалога на уровне общественности.

Несмотря на имеющиеся культурные и религиозные различия, разный исторический опыт, все народы нашей планеты нацелены на то, чтобы жить в мире и сотрудничать в самых разных областях, подчеркнул Сергей Калашников. По его словам, в условиях сложной международной обстановки необходимо активизировать отношения именно на базе этих ценностей — стремлении людей к согласию и дружбе, которые присутствуют в любом государстве. Крайне важно задействовать все возможности народной дипломатии, объединить усилия институтов гражданского общества для достижения мира и сотрудничества, уверен сенатор.

В последние несколько лет в силу тех или иных обстоятельств в разы выросли масштабы глобальной конкуренции во всех измерениях, констатировала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова . «В условиях, когда официальные отношения между странами часто заходят в тупик, особенно востребованным стало гуманитарное сотрудничество на уровне стран, народов и людей», — подчеркнула она. Глава Россотрудничества выразила убеждённость в том, что именно средствами народной дипломатии можно даже в кризисных ситуациях находить взаимопонимание и задействовать добрую волю для разрешения имеющихся проблем.

В вечере народной дипломатии, организованном Россотрудничеством и РАМС, приняли участие представители дипломатического корпуса и иностранных культурных центров в Москве , российских и зарубежных ассоциаций.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Россотрудничеством и РАМС. Речь в этом плане идёт о взаимодействии при осуществлении культурно-просветительских, образовательных, благотворительных и иных проектов в сфере народной дипломатии и международных общественно-гуманитарных связей. Реализации этих целей, в частности, будет способствовать создание Совета по народной дипломатии.