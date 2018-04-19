И.о первого замминистра лесного хозяйства Оренбуржья стал Михаил Смирнов

Михаил Смирнов окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Лесное дело» — бакалавриат. До своего назначения занимал должность главы ГКУ «Оренбургское лесничество».