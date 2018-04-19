И.о первого замминистра лесного хозяйства Оренбуржья стал Михаил Смирнов 

На должность исполняющего обязанности первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области назначен Михаил Смирнов. Соответствующий указ губернатор Юрий Берг подписал в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Михаил Смирнов окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Лесное дело» — бакалавриат. До своего назначения занимал должность главы ГКУ «Оренбургское лесничество».
Напомним, в январе этого года в сети появился неформальный корпоративный видеоролик, на котором были запечатлены экс-глава Минлесхоза Виктор Тонких, его заместители, и сотрудники ведомства. После публикации видео последовал ряд отставок чиновников министерства лесного хозяйства. С должности были сняты бывший глава Виктор Тонкин и трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов. Исполняющим обязанности министра был назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.