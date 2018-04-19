Совфед одобрил ряд принятых Госдумой законов 

Во-первых, новые «детские» выплаты освободят от НДФЛ. Закон приняли в третьем чтении 12 апреля.
Во-вторых, парламентарии хотят вывести из обращения сберкнижки и сертификаты на предъявителя. По мнению депутатов, у таких платежных средств есть существенные недостатки с позиций антикоррупционного законодательства.
В-третьих, сенаторы поддержали инициативу, ужесточающую наказание за кражу денег с банковских карт и цифровых кошельков. Теперь за мошенничество в этой сфере будет грозить до трех лет тюремного заключения.
И, наконец, Совфед одобрил инициативу, по которой аудиторам придется докладывать в Росфинмониторинг, если возникнут подозрения, что клиенты отмывают деньги или финансируют терроризм.