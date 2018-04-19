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В России создадут национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог
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В России создадут национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог появится в России по примеру ряда стран, чтобы в регионах не приходилось при строительстве магистралей проводить расчеты, которые можно выполнить заранее. Об этом сказал на круглом столе «Инновации в дорожном строительстве» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) президент Ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров.
"Мы договорились с «Евроцементом», который финансирует разработку документа…, и следующий шаг — должен появиться фактически национальный стандарт с типовыми конструкциями дорог. Есть задача создать общий альбом типовых дорожных конструкций по немецкому, по мировому образцу и прекратить псевдорасчеты, которые ведут люди во многих субъектах", — сказал Быстров.
Он добавил, такая практика имеется, например, в Германии, где отдельный расчеты ведут только для дорог высоких категорий. «Все остальное — типовые конструкции дорожных объектов. Создание такого документа с типовыми конструкциями необходимо уже в этом году… В том числе и потому, что кадров в 80 регионах, чтобы решать эти задачи, сегодня нет» — подчеркнул он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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