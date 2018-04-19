Максим Фомин утвержден в должности зампреда подмосковного правительства

Ранее Фомин занимал совмещенную должность заместителя председателя правительства — министра строительного комплекса региона. Решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьев объединенная должность была разделена на две: зампреда и министра. Министром стройкомплекса региона назначен Руслан Тагиев , ранее занимавший должность руководителя Главгостройнадзора Московской области.

"За это время мне удалось сформировать коллектив, наладить работу и сделать министерство более мобильным и работоспособным. Сейчас часть полномочий переданы на уровень стройнадзора. Это обманутые дольщики и контроль над долевым строительством. Губернатором принято решение разделить эти должности. На мой взгляд, это усилит нас в этой работе, и мы выполним все поставленные задачи", — сказал Фомин перед процедурой тайного голосования.

Кандидатура Фомина на должность зампреда подмосковного правительства была поддержана фракциями регионального парламента единогласно, решением Мособлдумы он утвержден в должности заместителя председателя правительства Московской области.