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Максим Фомин утвержден в должности зампреда подмосковного правительства
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Максим Фомин утвержден в должности зампреда подмосковного правительства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Максим Фомин утвержден в должности заместителя председателя правительства Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Фомин занимал совмещенную должность заместителя председателя правительства — министра строительного комплекса региона. Решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьев объединенная должность была разделена на две: зампреда и министра. Министром стройкомплекса региона назначен Руслан Тагиев, ранее занимавший должность руководителя Главгостройнадзора Московской области.
"За это время мне удалось сформировать коллектив, наладить работу и сделать министерство более мобильным и работоспособным. Сейчас часть полномочий переданы на уровень стройнадзора. Это обманутые дольщики и контроль над долевым строительством. Губернатором принято решение разделить эти должности. На мой взгляд, это усилит нас в этой работе, и мы выполним все поставленные задачи", — сказал Фомин перед процедурой тайного голосования.
Кандидатура Фомина на должность зампреда подмосковного правительства была поддержана фракциями регионального парламента единогласно, решением Мособлдумы он утвержден в должности заместителя председателя правительства Московской области.
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