В Ялте открылся Международный экономический форум

Форум в Ялте это, конечно, разговор не только о бизнесе. Сюда уже не в первый раз приезжают европейские политики и дипломаты. В этом году в составе иностранных делегаций — сотни участников, передает "ТВ Центр"

Впервые на полуостров высадился целый десант сирийских предпринимателей. 70 человек, среди которых представители всех отраслей экономики — от сельского хозяйства (сирийский хлопок, например, считается одним из лучших), до яхтостроения.

Франции и Германии. Международный форум проходит в Ялте уже в четвертый раз. И все это в непростых условиях экономических санкций. В том, что эти ограничения мешают и европейским странам, понимают многие. Работать с Крымом хотят сотни бизнесменов из Италии

Проект завода по производству мороженного, строительство курортных комплексов и, конечно, винодельческий бизнес — все это практическая часть. На форуме политики и бизнесмены сядут за круглый стол. Один из главных вопросов — как выгодно и безопасно вкладывать деньги в крымскую экономику.

В Ялте обсудят будущее мировой экономики. Так, например, обойти санкции помогут цифровые технологии. Чтобы не зависеть от границ и политики, эксперты предлагают сделать полуостров свободной территорией для криптовалют.