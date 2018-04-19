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Юрий Трутнев «предельно конкретно» провёл День китайского инвестора
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Юрий Трутнев «предельно конкретно» провёл День китайского инвестора 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня в Хабаровске вице-премьер правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл День китайского инвестора. Состоялись встречи с представителями и владельцами десяти крупных компаний из КНР, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По окончании переговоров полпред заявил, что сегодняшние переговоры ему понравились, потому что они были «предельно конкретными».
— Скажу честно: мы растём в смысле выхода на деловые обсуждения с нашими партнёрами технических процессов, — подчеркнул Юрий Трутнев. — Первые встречи были общими, на них говорили: «мы в принципе не против здесь поработать, давайте посмотрим условия и направления». Сейчас встречи были конкретными. Такое-то предприятие, в такой срок начало, столько людей будет работать и два-три, максимум — четыре вопроса, которые надо решить со стороны правительства Российской Федерации и руководства Хабаровского края.
В числе прочих достигнуты договорённости о реализации проекта строительства международных транспортных коридоров — это самый масштабный в финансовом смысле пункт из сегодняшней повестки. Обсудили строительство скоростной железной дороги во Владивосток из Китая, создание животноводческих комплексов и предприятий по переработке древесных отходов.
— Так совпало, что вчера мы провели совещание по лесопромышленному комплексу и говорили, что с отходами беда на Дальнем Востоке, никто не работает, — отметил вице-премьер правительства РФ. — И вот только что я закончил встречу, где руководитель одной из китайских компаний сказал: «Я построю пять заводов по переработке отходов в биотопливо и начну работу в 2018 году». Приятная констатация. Смысл в чём: там, где есть лесопереработка, через Агентство по привлечению инвестиций они проведут переговоры с нашими предприятиями, чтобы дать китайскому предпринимателю дать возможность работать с отходами. Я надеюсь на здравый смысл наших переработчиков, что они сами сделают шаги навстречу, но если будут замедляться, мы им поспособствуем. Лес надо перерабатывать полностью, нельзя закапывать в землю ветки.
Генеральный директор компании «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» (Beijing Zhonglian Ruihua New Energy Technologies) Чэнь Цзянь готов уже в этом году начать реализацию проекта по производству пеллет (древесных топливных гранул) в Хабаровском и Приморском крае. Планируется, что комплексы обеспечат производство 400 тыс. тонн продукции в год в России, а основными рынками сбыта будут Китай и Южная Корея. Инвестиции в каждый из пяти заводов оцениваются в 30 млн юаней. В Приморье коммерсанты из КНР предложили построить комплексный медицинский центр, который в работе будет использовать традиционную и китайскую народную медицину, при этом одним из его направлений является продление жизни людей.
— Это достаточно интересные проекты, целый ряд, будем все реализовывать, — сказал Юрий Трутнев.
В числе прочих с полпред говорил с вице-президентом по инвестициям компании «Яньтай Джерех Групп» (Yantai Jereh Group) Гао Сяосэнем, который рассматривает проект строительства мощностей сжатия газа по новейшей технологии CNG (Compressed Liquid Gas) в порту Советская Гавань. Предполагаемые рынки сбыта — китайские провинции Шаньдун и Цзянсу. Ориентировочная стоимость проекта от 600 млн долларов США до 1 млрд долларов США.
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