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Многочисленные нарушения выявлены в медпунктах нижегородских школ
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Многочисленные нарушения выявлены в медпунктах нижегородских школ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Исполнение образовательными и спортивными учреждениями Нижегородской области обязанности по организации охраны здоровья детей проверила прокуратура в марте. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверки охватили более тысяч объектов.
Установлено, что, например, в 8 спортивных учреждениях Советского района не созданы условия для оказания первичной медпомощи. В г. Дзержинске первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним организована только в двух из 11 спортивных организациях.
В Ардатовском районе в мед кабинетах школ нет комплектов воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, травматических укладок, кровоостанавливающих жгутов и перевязочных материалов и т.д. Аналогичные нарушения выявлены и в других районах.
Где-то отсутствует соответствующая лицензия допуска к работе персонала.
Всего по результатам в первом квартале выявлено 500 нарушений, внесено 265 представлений, возбуждено 13 административных дел.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Нижегородской области спасено почти в 4 раза больше жизней, чем за 2016 год.
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