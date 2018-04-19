Многочисленные нарушения выявлены в медпунктах нижегородских школ

Исполнение образовательными и спортивными учреждениями Нижегородской области обязанности по организации охраны здоровья детей проверила прокуратура в марте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки охватили более тысяч объектов.

Установлено, что, например, в 8 спортивных учреждениях Советского района не созданы условия для оказания первичной медпомощи. В г. Дзержинске первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним организована только в двух из 11 спортивных организациях.

В Ардатовском районе в мед кабинетах школ нет комплектов воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, травматических укладок, кровоостанавливающих жгутов и перевязочных материалов и т.д. Аналогичные нарушения выявлены и в других районах.

Где-то отсутствует соответствующая лицензия допуска к работе персонала.

Всего по результатам в первом квартале выявлено 500 нарушений, внесено 265 представлений, возбуждено 13 административных дел.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Нижегородской области спасено почти в 4 раза больше жизней, чем за 2016 год.

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