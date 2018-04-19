Мособлдума приняла закон о создании Единой информационной системы соцобеспечения 

Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому в Подмосковье начнет работать Единая информационная система социального обеспечения, передает корреспондент РИАМО.
«Закон внесен в целях реализации на территории региона положений федерального закона, предусматривающего создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов объявил, что закон принят в целом.