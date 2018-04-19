Н. Сергунина: Треть закупок в Москве проводится по типовой документации

Треть закупок Москвы проводится с использованием типизированной документации. Об этом, по итогам закупочной деятельности города в I квартале 2018 г. со ссылкой на заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину , сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Треть объема всех закупок Москвы проведена с использованием типизированной документации на общую сумму около 50 млрд руб. В настоящее время столичные заказчики используют 118 комплектов типовой документации по наиболее массовым предметам закупок. Еще не менее 80 типизированных предметов закупок добавят в библиотеку Единой автоматизированной информационной системы торгов Москвы до конца года», — процитировали в департаменте Н. Сергунину.

По ее словам, стандартизация закупок является приоритетным направлением развития контрактной системы Москвы и в скором будущем должна охватить все наиболее массовые предметы закупок, публикуемые в ЕАИСТ.

«Использование типизированной документации заказчиками позволяет решить ключевые задачи — снизить трудозатраты на подготовку процедур, исключить ошибки при подготовке закупки, минимизировать человеческий фактор. Весь комплекс работ по стандартизации закупок Москвы призван создать понятные, удобные и прозрачные условия работы и для заказчика, и для поставщика», — подчеркнула вице-мэр.

В свою очередь глава департамента Геннадий Дегтев сообщил, что в прошлом году завершено формирование типовых комплектов документации по закупкам непрерывного цикла, а в этом году планируется завершить работу по типизации закупок с отраслевой спецификой.

«По 70% повторяющихся городских потребностей закупочная документация будет формироваться в один клик в структурированном виде по единым правилам. Заказчик сможет устанавливать объемы и сроки поставки продукции. При этом характеристики и предельные ценовые показатели предмета закупки утверждены и изменению не подлежат», — отметил Г. Дегтев.

Он добавил, что в январе-марте этого года чаще всего комплекты типовой документации использовались государственными бюджетными учреждениями социальной сферы.