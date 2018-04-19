Какая поддержка нужна малому бизнесу в Кемеровской области

По данным администрации Кемеровской области, сегодня в малом и среднем бизнесе занято 99 тысяч кузбассовцев — каждый пятый работник. Количество субъектов предпринимательства достигло 73 970. По словам и. о. заместителя губернатора по инновациям и инвестициям Станислава Черданцева, федеральные деньги на поддержку этого сектора в регионе осваивают до копейки, в том числе создавая новые рабочие места. Налоговые поступления от предпринимательского сектора за последние пять лет увеличились на 18 процентов, превысив 15 миллиардов рублей.

Впрочем, проведенный Союзом производственных компаний России и Общероссийским народным фронтом анализ показывает, что не все вложения окупаются ростом налоговых поступлений. Если субсидирование части затрат по договорам лизинга, арендной плате и уплате процентов по банковским кредитам в этом отношении оправдало себя, то гранты на создание собственного бизнеса — нет. Пять начинающих предпринимателей, получивших в общей сложности 700 тысяч рублей, отчислили в бюджет лишь 473,4 тысячи рублей налогов.

При этом количество малых предприятий, которые, несмотря на субсидии, закрылись или находятся в стадии ликвидации, по данным исследования, в Кузбассе превышает тринадцать процентов (почти вдвое больше, чем в среднем по РФ). Правда, и у тех получателей, которые с рынка не ушли, за четыре года на фоне общей экономической ситуации показатели ухудшились — и по объемам выручки, и по основным средствам, и по чистой прибыли.

Однако и объемы финансовой господдержки малого и среднего бизнеса за последние пять лет в стране сократились. Так, если в 2015 году Кемеровская область получила по линии минэкономразвития РФ 318,4 миллиона рублей, то в 2017-м — всего около 91,7 миллиона. А прямая невозвратная поддержка в виде грантов и субсидий предпринимателям к 2017 году и вовсе сошла на нет.

По мнению Станислава Черданцева, на фоне сокращения федеральных программ прямой поддержки МСП и перехода к программам льготного кредитования, образовательным и стимулирующим инструментам регионы должны выстраивать взаимодействие с федеральными институтами развития — Фондом развития моногородов, Фондом развития промышленности , корпорацией АСИ. От того, насколько эффективно будет налажено партнерство, зависит и отдача от привлечения средств. В то же время, как подчеркнула руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Марина Шавгулидзе, присутствия современных и хорошо капитализированных институтов поддержки и развития в Кузбассе сегодня явно недостаточно, как и информации об их возможностях. При этом важно повысить внутреннюю деловую активность муниципальных образований.

— Мы уходим от тотальной раздачи средств — ясно, что бюджеты сегодня в них ограничены, — поэтому стоит задача оказывать поддержку точечно, тем, кто в ней действительно нуждается, — уверен Черданцев. — Поскольку в муниципальных образованиях сосредоточен большой инвестиционный потенциал, всем главам следует неукоснительно соблюдать стандарт: не меньше одного дня в неделю отдавать точечной работе с инвесторами. Так, нам нужен предпринимательский бум в сфере переработки отходов, в том числе высокого класса опасности и особенно в моногородах. Необходимо собрать для этого все имеющиеся инструменты и найти самые эффективные.

Между тем, как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко, существующая система мер финансовой и нефинансовой поддержки МСП нуждается в мониторинге и инвентаризации. Ведь основные подходы уже устарели.

— Бизнесу требуется поддержка на разных стадиях развития, — убеждена Латышенко. — Очевидно, что нужен набор мер для стартапов, которые в самом сложном положении. Тяжело и тем, кто намерен уйти с рынка. Как молодому человеку решиться на открытие своего дела, если цена ошибки слишком велика? Стоит подумать, как обеспечить начинающим предпринимателям легкий вход на рынок и простой, понятный и прозрачный выход — желательно, без уголовной статьи.

По словам гендиректора инновационного научно-производственного центра «Иннотех» Егора Каширских, тех, кто получил кредиты МСП-банка, в Сибири можно пересчитать по пальцам. А Фонд развития промышленности рассматривает для поддержки проекты начиная от пятисот миллионов рублей — при чем тут малый и средний бизнес?

Елена Латышенко полагает, что положение усугубляет фискальное бремя, которое несут предприниматели, включая выросшие страховые взносы. Если ставка на микробизнес делается как на источник создания новых рабочих мест (на социальную, а не фискальную функцию), то ситуацию нужно срочно менять. И недопустимо на фоне сокращения федеральных программ поддержки сворачивать программы региональные и муниципальные. Тем более что существует много нефинансовых мер, способных дать ощутимый эффект. Скажем, та же аренда помещений на льготных условиях.

— У нас глава одного района охотно встречается с предпринимателями каждую неделю, а глава другого вообще с ними не видится и не общается. Это неправильно. Политика во всем регионе должна быть единой, территориям следует конкурировать между собой за малый бизнес, — уверена Латышенко. — Если орган местного самоуправления не будет проявлять заинтересованность, приглашать бизнес к обсуждению правил благоустройства, размещения стационарных торговых объектов, то ни количественного, ни качественного рывка в развитии МСП не получится. Все федеральные льготы разобьются о неадекватные меры регулирования.

А гендиректор компании «Колта», председатель комитета Кузбасской торгово-промышленной палаты Юрий Дорошенко убежден, что заинтересованность в поддержке малого и среднего бизнеса у органов местного само-управления появится тогда, когда доходы бюджета от этого вида деятельности будут оставаться в муниципальном образовании.

Прямая речь

Азат Газизов , член Центрального штаба ОНФ, председатель правления Союза производственных компаний России:

— Сегодня остро стоит вопрос о том, какие виды поддержки наиболее эффективны — невозвратные (гранты и субсидии) или инфраструктурные. Здесь нужен грамотный баланс. Финансовая поддержка — для начинающего бизнеса, а инфраструктурная — для действующего. Наша задача — получить обратную связь от регионов.