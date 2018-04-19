Сказочные существа, реальность которых доказана

Современные люди ко всему настроены скептически, может быть, как раз потому, что выросли на фэнтезийных историях, которые совсем не похожи на реальный мир. Монстры, магия и Дед Мороз — не существуют, об этом и спорить бессмысленно. Но как вам такие новости, что некоторые сказочные существа действительно жили на самом деле, а может, живут и сейчас. А многие фантастические легенды, описанные в литературе, имеют под собой реальную основу. Ученые заморочились и нашли доказательства, в которые трудно не поверить.

Хоббиты

В одной из пещер на индонезийских островах археологи обнаружили скелеты высотой около 90 сантиметров с черепами в треть величины обычного человеческого черепа. Был установлен возраст останков — около 12 тысяч лет. Также были найдены следы цивилизации, совпадающей по времени с возрастом скелетов. Скептики сразу же высказались на тему того, что это не могут быть хоббиты, а останки принадлежат людям, больным микроцефалией. Но большинство ученых склоняются к мнению, что хоббиты были отдельным видом, как, например, неандертальцы. И они имели общего с людьми предка.

Драконы

Обычных динозавров и древних гигантских крокодилов нельзя назвать с полным правом драконами, потому что они не наносили вред людям — они просто в силу разницы эпох с людьми никогда не встречались. Но есть сведения, что австралийских аборигенов терроризировали некие существа, похожие на мифических драконов. Они достигали 8 метров в длину и были весом почти в 2 тонны. В их слюне содержался яд, который, попадая в кровь жертвы, вызывал ее немедленную гибель.

Головоногий моллюск кракен

Легендарное морское чудовище гигантских размеров реально существовало. И было оно не так уж сильно похоже на кальмара, как многие думают. Действительно, кто станет бояться кальмара. Но не так давно нечто похожее на кракена было обнаружено в Индийском океане. Существо было 14 метров в длину, с клювом и огромными, похожими на футбольные мячи глазами. От кальмаров этого кракена отличало множество колючек на конечностях, которые способны разорвать в щепки морское судно.

Амазонки

Эти мифические воинственные существа были не более, чем героями античного эпоса. Но их существование доказал еще греческий историк Геродот. Он исследовал этот вопрос и узнал, что реальные амазонки в одной из войн были захвачены в плен и переселены в Евразийские степи. Там они продолжили военную карьеру и вступали в конфликты с древними скифами. Их уникальный изворотливый ум и боевые навыки наводили ужас на скифских вождей. Поэтому последние решили взять их не силой, но любовью. Таким образом многие из амазонок заключали браки со скифами. А раскопки евразийских степей показывают, что местные женщины при жизни имели повреждения, характерные для военных сражений, и были похоронены вместе с оружием и доспехами.

Лютоволки

Это свирепое животное было героем многих фэнтези-историй, в том числе, нашумевшей «Игры престолов». В реальности они тоже существовали, были гораздо больше обычных волков и имели огромные зубы-кинжалы. Вымерли они потому, что потеряли основной источник пищи, съев всех, кто был их слабее. Они слишком медленно бегали, чтобы охотиться на мелкую добычу, поэтому голод вынудил их стать падальщиками, а затем погибнуть.

Сцилла и Харибда

Еще один вид чудовищ из «Одиссеи» тоже не выдумали на пустом месте. Существа, которые охраняли от кораблей два берега узкого пролива, имеют реальный прототип. Сцилла, многоголовое чудовище, — это жуткие водовороты в водах близ Италии — их действие на проплывающие суда в точности похоже на поведение Сциллы. А Харибда — это скалистые отмели, которые тоже представляют собой опасность покруче морского чудовища, топившего корабли.

Космические убийцы берсекеры

Берсекеры — это не только персонажи современных фантастических романов. Они появились впервые в древнескандинавском эпосе — свехсильные и неуязвимые бойцы. Такие воины существовали в реальности, но суперсилой их наделяли галлюциногены. Они делали совершенно обычных людей смелыми и нечувствительными к боли и опасности. Исследователи обнаружили, что берсекеры также принимали буфотенин, который вызывал у них неистовый гнев.

Вавилонская башня

Вавилонская башня — основа легенды о разделении всех языков мира. Она реально была построена в честь бога Мардука и разрушена Александром Македонским . Он хотел впоследствии восстановить ее, но умер до того, как успел это осуществить. После него многие пытались воссоздать это мощное гигантское сооружение, но чем больше времени проходило, тем меньше оставалось на это шансов.

Моби Дик Гигантский белый кит-убийца Моби Дик — это не выдумка Германа Мелвила. Его реальный прототип был еще более опасен, свиреп и огромен. Сотни китобойных судов погибли от его нападения. Капитан Ахав, герой произведения Мелвила, тоже реальный человек. Он жил на островах, вокруг которых орудовал белый кит и столкнулся с ним в море. Ему и части команды действительно удалось выжить, но за счет ужасных испытаний.

Смауг

Чудовище, ставшее героем множества легенд и преданий, действительно жило в водяных пещерах и постепенно в течение тысяч лет развило способность подниматься в воздух, став полноценным драконом. Такие смауги были больше Бруклинского моста и могли проглотить несколько человек, не разжевывая. К счастью, они точно вымерли.