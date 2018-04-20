Псковская и Калининградская области подписали план мероприятий по сотрудничеству 

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, план включает порядка 50 мероприятий в различных сферах, направленных на расширение взаимодействия в развитии малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма, образования, молодежной политики и других направлений. Стороны обсудили совместное участие в межрегиональном экскурсионно-образовательном проекте для детей «Живые уроки» и разработке туристического маршрута «Александр Невский. Воинская слава», который будет подготовлен к 800-летию со дня рождения великого князя. Также псковская делегация интересовалась реализацией проектов в сфере здравоохранения. «Мы в этом году тоже включились в проект Минздрава „Бережливая поликлиника“ и с удовольствием переймем ваши опыт и наработки. Также интересны ваши проекты по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи и обратной связи с пациентами с помощью мессенджеров», — заявил Ведерников. Помимо этого, стороны договорились об участии Псковской области в ежегодном форуме регионов-партнеров Калининградской области: он состоится 21–23 мая в Светлогорске. В рамках форума регионы поделятся наработками в приграничном сотрудничестве. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».