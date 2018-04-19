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Делегация Псковской области подпишет план по сотрудничеству с Калининградской областью
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Делегация Псковской области подпишет план по сотрудничеству с Калининградской областью 

Псковская губерния 1 час назад
Делегация Псковской области находится с двухдневным визитом в Калининградской области, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В состав делегации вошли врио губернатора Михаил Ведерников, председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, первый зампредседателя комитета по культуре Юлия Белобородова, главврачи детской и взрослой поликлиник города Пскова Эльвира Мелех и Галина Невалённая. Основная цель визита — подписание плана мероприятий по реализации соглашения между администрацией области и правительством Калининградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Содержание плана пока не озвучивается, но на прошлой встрече Ведерникова и Алиханова было озвучено, что сотрудничество нацелено на развитие и укрепление двусторонних торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере культуры, туризма, образования, здравоохранения, молодежной политики, спорта, занятости и социальной защиты населения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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