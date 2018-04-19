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На «Старом патефоне» встречали ретро-весну
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На «Старом патефоне» встречали ретро-весну 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
17 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» состоялся вечер для любителей качественной ретро-музыки «Старый патефон». Гости мероприятия вместе с организаторами порадовались приходу весны — пусть погода и продолжает капризничать, то и дело удивляя зеленоградцев внезапными осадками и холодными порывами ветра, но всё же дни пусть медленно, но верно, становятся длиннее и теплее.
Музыкальные композиции, сыгранные на апрельском «Старом патефоне» были полностью посвящены весенней теме и пронизаны настроением, присущему этому времени года. Артисты пели о теплоте и уюте дружеских собраний, о любви, горькой и радостной, о том, как уже журчат ручьи и тает лёд. Гости вечера с удовольствием танцевали под задорную и лиричную «живую» музыку, общались друг с другом на разные волнующие темы. Изюминкой вечера стало то, что ведущий Владимир Коченов предложил гостям сыграть викторину, посвященную Дню Космонавтики​
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