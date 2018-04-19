Бавария-Петербург: ломаем стереотипы

тот традиционный форум стал хорошей площадкой для многопланового диалога между Россией Германией . Официальным партнёром мероприятия в этом году выступит федеральная земля Бавария. Накануне события Генеральный консул Федеративной Республики Германия Эльтье Адерхольд вернулась из поездки по Северо-Западу, о чём и рассказала «АиФ-Петербург», а также о том, с какими ожиданиями связывает немецкая сторона предстоящую неделю.

— Госпожа Генеральный консул, что было целью вашей поездки?

— Целей было две. В Вологде мы открывали визовый центр. Теперь жителям этого города и прилегающих районов не обязательно ехать в Петербург за оформлением визы. А в Череповце мы посетили гуманитарную гимназию для девочек с углублённым преподаванием немецкого языка и вручили заведению медаль за вклад в развитие проекта, связанного с образованием. Дело в том, что гимназия является участником проекта «Школа: партнёр будущего», объединяющего 1800 подобных учреждений с изучением немецкого языка по всему миру. Такая инициатива была выдвинута 10 лет назад, на её поддержку выделяются определённые средства. В проекте принимают участие сто школ из России, 21 из них — в Петербурге. Один из важных аспектов проекта — возможность обмена школьниками в ходе обучения. В школе из Череповца, где мы побывали, начали подготовку к выдаче языкового диплома второй ступени — событие, которое мы не могли не отметить. Кроме того, мы встретились с губернатором Вологодской области , мэром Вологды и администрацией Череповца. Для меня важно общение с руководителями городов и районов территории, которая входит в наш консульский округ.

— Удалось ли познакомиться с особенностями местной жизни?

— Ещё до поездки я попробовала вологодские продукты, которые продают в Петербурге, — масло, молоко, йогурт, сметану. Надо сказать, это действительно вкусно, и теперь я рекомендую их своим гостям.

— С какими ожиданиями вы связываете предстоящую Неделю Германии в Санкт-Петербурге?

— Передо мной книга, которую я специально принесла с собой, — книга о Карле фон Сименсе, одном из основателей копании Siemens. Я читала её в поезде, когда ехала в Вологду. Это история становления компании здесь, в Петербурге, где в середине XIX века было создано её представительство. Именно здесь фирма «Siemens & Halske» получила один из своих первых крупных заказов от царского правительства — на строительство телеграфной сети — позволивший молодому бизнесу стать на ноги. Сименс жил и работал в Петербурге долгое время, он был связан с Россией и по работе, и в личной жизни. Для меня это своеобразный символ сотрудничества между нашими странами и некий проводник в ходе предстоящей недели.

— Неделя Германии в Петербурге проводится 15-й раз. Есть ли у нынешнего события какая-нибудь особенность?

— Я думаю, это уникальный формат мероприятия, демонстрирующий всё многообразие форм сотрудничества на всех уровнях — на официальном и неформальном, на уровне гражданского общества, общественных организаций. Мы будем говорить об экономических связях, образовании и здравоохранении. Эта неделя особенна тем, что проходит в рамках германо-российского перекрёстного года регионального и муниципального сотрудничества. Одно из мероприятий, посвящённое теме «Партнёрство с Санкт-Петербургом», соберёт целый ряд представителей регионов Германии, в том числе из Бранденбурга, Дрездена , Гамбурга, Нижней Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии, Мекленбурга-Передней Померании. Участниками подиумной дискуссии станут уполномоченная земли Мекленбург-Передняя Померания при Федерации Беттина Мартин, обербургомистр Дрездена Дирк Хильберт, руководитель ведомства по делам молодёжи Гамбурга Херберт Видерманн, представители Бранденбурга, Нижней Саксонии. Разговор будет касаться и партнёрства в социальной сфере с участием заместителя генерального секретаря Немецкого Красного Креста Йоханнеса Рихерта.

Пивовары обменяются опытом

— Будут ли отдельно обсуждаться деловые контакты Петербурга и Баварии?

— Да, и я рада, что в этом году Бавария стала официальным партнёром мероприятия. Этот регион занимает третье место по объёму внешнеторгового оборота Германии с Россией после Северного Рейна-Вестфалии и Гессена. Баварские продукты пользуются популярностью в России, в прошедшем году их экспорт вырос на 19%. Мы наблюдаем тенденцию открытия производств из Баварии здесь, и российских предприятий — в Баварии. Одно из последних предприятий, основавших там своё представительство, — петербургская компания, занимающаяся сбором и обработкой данных для клинических исследований. Примечательно, что на немецком рынке успешно работает не только крупный, но и средний российский бизнес. Между Баварией и Санкт-Петербургом развивается тесное научное сотрудничество — представители девяти немецких вузов приехали в Петербург для дискуссии по вопросам высшего образования.

— В России есть некоторый стереотип восприятия Баварии, связанный, прежде всего, с автомобилестроением, футболом, производством пива и праздником Октоберфест.

— Без стереотипов не обойтись. Экспорт немецких напитков в Россию — в нём значительное место занимает пиво — вырос на 44%. Теперь и в России производят очень хорошее пиво. Одна из деловых встреч будет посвящена сотрудничеству в этой области. Встретятся производители и обменяются опытом пивоварения.

— Каковы планы в области правового сотрудничества?

— У наших стран тесные отношения в этой сфере. И российское, и немецкое законодательство относятся к романо-германской правовой семье. Делегация федеральной палаты адвокатов из Германии ежегодно приезжает в Петербург на Международный юридический форум. Германский фонд международного правого сотрудничества активно развивает свои контакты с российскими коллегами. Эта работа продолжится и в ходе Недели Германии в Санкт-Петербурге — встретятся адвокаты и обсудят правовые вопросы. Важной целью сотрудничества является создание условий для уверенного взаимодействия в экономической области. Будет уделено внимание обмену опытом в сфере защиты инвестиций. Нам приятно, что в этом году у нас есть возможность провести одно из наших мероприятий на тему права в бывшем здании Германского посольства в Петербурге, что напротив Исаакиевского собора.

— Будут ли рассматриваться гражданские инициативы?

— Конечно, будут. Например, состоится встреча немецких и российских родителей для обсуждения вопросов воспитания детей с особенностями развития. Родители приедут из Архангельска и Эмдена, это гражданская инициатива, возникшая спонтанно благодаря развитию партнёрских отношений между городами. Людей объединяют схожие проблемы, и они обмениваются опытом. В прошлом году семьи с детьми-аутистами из Архангельска посетили Эмден по приглашению немецкой стороны. Люди сами организовались, и это радует.

— Какие культурные события вошли в программу Недели?

— Особое значение придаю тематическому проекту, разработанному Гёте-институтом, и посвящённому двум писателям — Генриху Бёллю Льву Копелеву . Это будет выставка, рассказывающая об их дружбе и уникальной переписке, которая вдохновляет… Неделя Германии пройдёт под музыкальное сопровождение джазового биг-бенда Моники Рошер из Мюнхена. И это не случайно — ведь Санкт-Петербург выбран столицей джаза 2018 года. А в Петрикирхе состоится концерт органной музыки. И ещё мы проведём флешмоб на велосипедах 22 апреля, я тоже буду в нём участвовать, специально для этого привезла свой велосипедный шлем из Германии.

— Как вы относитесь к тому, что в Петербурге любят ездить без шлемов?

— Это нехорошо. При этом, мне кажется, в городе есть возможности для развития велодвижения, обустройства велодорожек. Что касается нашего велопробега, то он пройдёт по набережной Мойки, возможно, с выездом на Дворцовую площадь. Мне нравится, что в городе можно взять велосипед напрокат прямо на улице. Я хочу так и сделать. И поедем!