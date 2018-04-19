Высокая продуктивность: 6 правил Илона Маска

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Илон Маск управляет компанией Tesla, которая занимается производством электромобилей, аэрокосмической компанией SpaceX, а также компанией The Boring Company, которая работает в области бурения. Ходят слухи, что он даже спал на предприятии, которое производит автомобили Tesla, чтобы стимулировать производство электромобиля Model 3. У него действительно очень много дел. Многие удивляются, как же известный предприниматель успевает все. Однако у Маска есть собственные правила, позволяющие ему сохранять эффективность. Этими правилами он поделился в письме к сотрудникам Tesla. Ниже мы расскажем о 6 золотых правилах эффективности Илона Маска.1. Отказаться от больших совещаний

"Длительные совещания — это настоящий бич крупных компаний, и ситуация ухудшается со временем. Уходите со всех длительных совещаний, если вы не уверены, что они действительно принесут пользу. В этом случае старайтесь сделать их максимально короткими".2. Избегать частых совещаний

"Также избегайте частых совещаний, за исключением случаев, когда речь идет о каком-то срочном вопросе. Частота совещаний должна резко снизиться, после того как срочный вопрос решится". 3. Уходите с совещания, если вам нечего сказать

"Если во время совещания вам нечего сказать и вы никак не участвуете в решении обсуждаемого вопроса, то уходите. Это совсем не является невежливым поступком. Невежливо, когда кто-то остается и тратит свое время". 4. Избегайте жаргона

"Не используйте акронимов или жаргонных слов для объектов, программ и процессов в Tesla. В целом все, что требует объяснений, затрудняет общение. Мы не хотим, чтобы люди запоминали целый словарь новых слов для описания функций на автомобилях Tesla".5. Общайтесь напрямую, вне зависимости от иерархии

"Для того чтобы работа выполнялась хорошо, общение должно строиться самым коротким путем, а не через цепочку команд. Любой менеджер, который пытается внедрить цепочку команд, в скором времени будет работать где-то в другом месте". Большой источник проблем — это неэффективное общение между различными отделами. Единственный способ решения этой проблемы — позволить прямой обмен информацией на всех уровнях. Если для того, чтобы наладить общение между отделами, один сотрудник должен поговорить с директором, который говорит с вице-президентом, который говорит с другим директором, который говорит с кем-то, кто выполняют определенную работу, то происходит совершенно глупый процесс. Необходимо сделать так, чтобы люди могли пообщаться напрямую с человеком, который выполняет конкретную работу, чтобы все было сделано так, как надо". 6. Следуйте логике, а не правилам

"В целом всегда стоит ориентироваться на здравый смысл. Если следование правилам компании в какой-то конкретной ситуации кажется странным, то стоит изменить это правило".