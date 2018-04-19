В Петрозаводске сорвали сдачу перинатального центра

Заказчиком строительства является государственная корпорация «Ростех» . Всеми подрядными работами занимается фирма из Санкт-Петербурга , которая на субподряды приглашает и другие организации. Так по чьей же вине людям задерживают зарплату? В официальном сообщении «Ростеха» указано, что невыплаты — это проблема субподрядных организаций. Директору петербургской компании Виктору Мусихину пришлось подтвердить, что задолженность перед работниками есть — порядка 700 тысяч рублей. Но все деньги в срок компания перечисляет субподрядчикам, а те сами решают, куда тратить: на стройматериалы или зарплату.

В прокуратуре Карелии людям, которым не платят уже два месяца, помочь тоже не могут. Мол, никаких трудовых договоров нанятые рабочие не подписывали, нигде сумма заработной платы не зафиксирована. Все отношения строились исключительно «на честном слове», и потому работать с такими обращениями крайне сложно. Скандальную ситуацию прокомментировали и в правительстве Карелии — на примере одного из обратившихся.

— Как выяснилось, мужчина работал на стройке, не оформляя трудовых отношений с компанией, выполнявшей фасадные работы, — сообщили в пресс-службе администрации республики. — К сожалению, перед нами — пример для всех граждан: вот к чему приводит работа без оформления трудовых отношений.

Согласно официальной информации, конкретно с этой компанией заказчик и генеральный подрядчик полностью расплатились, перечислив 2,75 миллиона рублей. То есть деньги на заработную плату у фирмы есть. Почему ее руководители не рассчитались с сотрудниками — это уже другой во-прос. И, как считают власти, здесь надо разбираться с каждым конкретным случаем отдельно.

— Как можно на объекте, который находится на контроле федерального правительства, принимать людей по «серой схеме», соответственно, и зарплату им выдавать «в конвертах»? Сколько на самом деле получат эти люди за выполненные операции, никто не сможет проконтролировать. Нет договора, нет ведомости, — говорит экономист Валерий Никонов.

Между тем это не первый скандал на строительстве центра. В декабре прошлого года на выездном совещании представитель управления Роспотребнадзора Карелии вдруг заявил, что эксперты выявили ряд нарушений строительных норм. Например, в отделении реанимации нет санузла и душевых для персонала, в дневном стационаре отсут-ствует столовая, в некоторых кабинетах, которые расположены в подвале, не хватает естественного освещения. Все сильно удивились, ведь еще в 2015 году проект прошел государственную экспертизу, а само строительство велось в постоянном контакте со всеми контролирующими органами. Почему же не высказали претензии сразу? Выяснилось, что в ведомстве проект не видели и стали им заниматься после того, как получили поручение вице-премьера РФ Ольги Голодец . Данную ситуацию удалось разрешить. Теперь придется заняться следующей — невыплаченной зарплатой.

Единственное, что пообещали руководители подрядной организации, — перечислить все деньги к началу мая нынешнего года. К этому времени должны наконец сдать и Перинатальный центр. Но вообще-то окончание строительства было намечено на 2016 год.

Как у соседей

Архангельской области , где также строят Перинатальный центр, получили разрешение на его ввод в эксплуатацию. Как сообщили в министерстве строительства и архитектуры, учреждение в полном объеме укомплектовано высокотехнологичным оборудованием. Сейчас медицинское учреждение готовятся передать в областную собственность.