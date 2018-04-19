Парковку на площади 1905 года закроют почти на полмесяца

Парковка на площади 1905 года из-за праздничных мероприятий будет закрыта почти на полмесяца. Её перекроют в ночь на 1 мая и откроют уже после празднования Дня Победы.

Со 2 мая на площади 1905 года начнут устанавливать трибуну для зрителей парада. Установку должны завершить к генеральной репетиции, которая пройдет в ночь с 7 на 8 мая. Об этом сегодня на оргкомитете к 9 Мая сообщил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков

После празднования Дня Победы рабочим понадобится еще несколько дней, чтобы освободить площадку.

В День Победы в городе пройдет сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждет горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споемте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдет на Октябрьской площади. Там выступят группа «Любэ» и Елена Ваенга . В городе также пройдёт концерт группы «Цветы».

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.