Ещё
Парковку на площади 1905 года закроют почти на полмесяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парковку на площади 1905 года закроют почти на полмесяца 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Парковка на площади 1905 года из-за праздничных мероприятий будет закрыта почти на полмесяца. Её перекроют в ночь на 1 мая и откроют уже после празднования Дня Победы.
Со 2 мая на площади 1905 года начнут устанавливать трибуну для зрителей парада. Установку должны завершить к генеральной репетиции, которая пройдет в ночь с 7 на 8 мая. Об этом сегодня на оргкомитете к 9 Мая сообщил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.
После празднования Дня Победы рабочим понадобится еще несколько дней, чтобы освободить площадку.
В День Победы в городе пройдет сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждет горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споемте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдет на Октябрьской площади. Там выступят группа «Любэ» и Елена Ваенга. В городе также пройдёт концерт группы «Цветы».
С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
e1.ru: последние новости
20 тысяч рабочих ВСМПО — на волоске: Госдума вознамерилась запретить продавать титан в США Вице-мэр потребовал лично пригласить на парад Победы ветерана, про которого писал E1.RU Два иска по полмиллиарда: старейший ювелирный завод Урала потребовали признать банкротом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО213
Япония заявила протест России400
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Тулеев уедет за границу315
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение