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«Встречайте Рейчел Бибер!» Джастин Бибер показал свое пышногрудое альтер-эго
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«Встречайте Рейчел Бибер!» Джастин Бибер показал свое пышногрудое альтер-эго 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мини-платье, роскошные локоны и пышная грудь — да, не таким мы привыкли видеть красавчика Джастина.
— подписал забавную фотожабу Джастин. Сделал он коллаж сам или ему помог кто-то из фанатов, певец не уточнил. Однако очевидно, что отдых на фестивале «Коачелла» пошел Джастину на пользу — если артист готов посмеяться над собой, значит, у него все в порядке и он уже забыл о бросившей его Селене Гомес! Как и другой ее бывший парень, The Weeknd, который на «Коачелле» зажег с красавицей-диджеем и копией Ким Кардашьян — Шантель Джеффри.
А как тебе Джастин в женском обличье?
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Фото:Instagram
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