Виновники «ледникового периода» в Мартюше отделались копеечным штрафом

Чиновники и бизнесмены, допустившие в январе аварийную ситуацию на тепловых сетях поселка Мартюш (Каменский район), отделались мизерными штрафами. Об этом сообщил на своей странице в Живом журнале депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских.

Как следует из документа, в ходе принятия мер прокурорского воздействия руководитель Дирекции единого заказчика Каменского ГО был оштрафован на 25 тысяч рублей за «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

В письме не называется фамилия оштрафованного руководителя. Однако на сайте Дирекции в этой роли фигурирует Олег Русаков. Кроме того, два должностных лица предприятия были привлечены к дисциплинарной ответственности — какой конкретно, также не сообщается.

Управляющая компания «СибНА», отвечающая за теплоснабжение Мартюша, была наказана еще менее серьезно: штрафом в 1 000 рублей для директора и в 10 000 — для всего предприятия. Что касается ранее возбужденного уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — оно, по словам областного прокурора, пока находится в стадии предварительного следствия.

При этом Охлопков признает, что ситуация в жилищно-коммунальной сфере Каменского ГО так и не изменилась к лучшему.

Как ранее сообщало агентство, правительству Свердловской области было поручено сформировать долгосрочную программу модернизации и развития комплекса ЖКХ Каменского района с определением источников финансирования этих работ.

Авария в Мартюше произошла в конце января. Из-за порыва на теплотрассе жители почти неделю сидели без тепла в 30-градусный мороз. В ходе ремонтных работ было обнаружено не менее десяти повреждений на пострадавшей теплоцентрали. Полностью восстановить нормальную работу системы отопления удалось лишь в начале февраля.

В ходе прокурорской проверки в поселке Мартюш и в селе Новоисетском были выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства со стороны управляющей и теплоснабжающей организаций, а также администрации Каменского городского округа.

Кроме того, обнаружилось, что схема теплоснабжения Каменского ГО утверждена с нарушениями. В частности, документ не прошел процедуру ежегодной актуализации, а теплоснабжающие организации не согласовали с администрацией городского округа оптимальный температурный график.

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