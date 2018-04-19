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Сотрудника нет на месте четыре часа, его все равно рано увольнять
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Сотрудника нет на месте четыре часа, его все равно рано увольнять 

Время бухгалтера 1 час назад
Такие уточнения сделал суд, восстанавливая в должности напрасно уволенного гражданина.
Пропуск без серьезных оснований свыше половины рабочего дня ТК РФ классифицирует как грубое дисциплинарное нарушение, которое влечет за собой увольнение при первом же проступке. Суммирование коротких отлучек от производственного процесса при этом не предусмотрено.
В рассматриваемом деле суду предоставили акты, согласно которым специалист отсутствовал на работе четыре часа и не секундой больше. Судебная коллегия в таких обстоятельствах не увидела оснований для прекращения с работником трудовых отношений.
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