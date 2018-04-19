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В Волгограде состоится Чемпионат I love Russia
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В Волгограде состоится Чемпионат I love Russia 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде пройдет II-й Межрегиональный конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма I love Russia».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в агентстве развития туризма, проект состоит из трёх частей. На первом этапе каждый регион-участник должен представить три видеоролика о своем городе на тему: «Визитная карточка города», «Историческая ценность и достопримечательности города» и «Волонтерское движение города». Следующим шагом станет защита работ, которая будет проходить в Волгограде в первой декаде августа.
На третьем этапе школьники и студенты в трехминутном фильме должны будут рассказать о своем городе всей стране на английском языке. Итогом соревнований станет показ видеороликов и выбор победителей путем народного голосования.
В финале состоится показ общего фильма о России, который послужит визитной карточкой городов-участников для иностранных гостей.
В настоящее время заявки и работы приняты от школьников и студентов из 30 субъектов РФ: Архангельской области, Волгоградской области, Вологодской области, Новосибирской области, Ростовской области, Астраханской области, Самарской области, Саратовской области, Тверской области, Ставропольского края и не только.
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