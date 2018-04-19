В Волгограде состоится Чемпионат I love Russia

Волгограде пройдет II-й Межрегиональный конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма I love Russia».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в агентстве развития туризма, проект состоит из трёх частей. На первом этапе каждый регион-участник должен представить три видеоролика о своем городе на тему: «Визитная карточка города», «Историческая ценность и достопримечательности города» и «Волонтерское движение города». Следующим шагом станет защита работ, которая будет проходить в Волгограде в первой декаде августа.

На третьем этапе школьники и студенты в трехминутном фильме должны будут рассказать о своем городе всей стране на английском языке. Итогом соревнований станет показ видеороликов и выбор победителей путем народного голосования.