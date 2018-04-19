Координационный совет в сфере добровольчества создадут в Подмосковье 

Депутаты Московской областной думы одобрили закон, который предусматривает создание координационного совета в сфере добровольчества при губернаторе Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.
«Проектом закона предусматривается создание координационного совета в сфере добровольчества при губернаторе Московской области, такая работа уже проведена Главным управлением социальных коммуникаций», — сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.
Также согласно закону, исполнительные органы государственной власти Московской области наделяются полномочиями по участию в реализации государственной политики в сфере добровольчества, разработке и реализации государственных программ Московской области, содержащих мероприятия, направленные на поддержку волонтерства.
«Закон просили многие общественные организации, которые занимаются добровольческой деятельностью. Я думаю, это важный этап в деятельности региона», — отметил в свою очередь председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.