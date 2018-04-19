Асфальт отремонтировали на участке дороги Клинской улицы

После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» на участке дороги по адресу ул. Клинская, д. 18, корп. 1 отремонтировали поврежденное асфальтовое покрытие. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.

«Ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг смотровых колодцев выполнен. Просадка и провалы устранены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)