Активные жители Ховрина провели субботник в Грачевском парке

На территории Грачевского парка 14 апреля состоялся субботник, который организовали активисты проекта «Московское долголетие». Об этом сообщили в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино».

— Участники провели уборку площадки перед монументом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Мероприятие сопровождалось задорными песнями под баян. По окончанию все были приглашены в ТЦСО «Ховрино», чтобы угоститься домашней выпечкой и ароматным чаем, — уточнили в центре.

Напомним, центр соцобслуживания «Ховрино» находится по адресу: ул. Флотская, 15, корпус 1. Желающим присоединиться к «Московскому долголетию» необходимо заполнить анкету в ТЦСО. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок 8 (495) 454-15-28. (то)