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Фасад центра «Мои документы» Ховрина засветился по вечерам
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Фасад центра «Мои документы» Ховрина засветился по вечерам 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
У здания офиса «Мои документы» района Ховрино появилось яркое фасадное освещение, которое позволяет легче ориентироваться в темное время суток. Новый стандарт комфорта применили ко всем центрам госуслуг столицы.
— Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми, — отметила директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
Как уточнили в пресс-службе центра, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов. Напомним, что центр госуслуг района Ховрино расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 108. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (то)
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