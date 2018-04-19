Дорожное ограждение отремонтировали на перекрестке улиц Лавочкина и Беломорской

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на перекрестке улиц Лавочкина и Беломорской отремонтировали дорожное ограждение. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник района Ховрино» Кирилл Улыбышев.

«Сообщаю, что дорожное ограждение по указанному адресу отремонтировано», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)