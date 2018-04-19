Ещё
Дорожное ограждение отремонтировали на перекрестке улиц Лавочкина и Беломорской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожное ограждение отремонтировали на перекрестке улиц Лавочкина и Беломорской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на перекрестке улиц Лавочкина и Беломорской отремонтировали дорожное ограждение. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник района Ховрино» Кирилл Улыбышев.
«Сообщаю, что дорожное ограждение по указанному адресу отремонтировано», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Асфальт отремонтировали на участке дороги Клинской улицы Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе стартовали в Ховрине «Космический квест» прошел в библиотеке на Зеленоградской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО213
Япония заявила протест России400
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Тулеев уедет за границу315
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение