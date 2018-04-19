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«Космический квест» прошел в библиотеке на Зеленоградской
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«Космический квест» прошел в библиотеке на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В День космонавтики, 12 апреля, в библиотеке №26 района Ховрино прошел «Космический квест». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа.
«Перемещаясь в галактическом пространстве от станции к станции, преодолевая Млечный путь, ребята выполняли различные задания капитана корабля (передвигаться на цыпочках; взявшись за руки петь песню «Земля в иллюминаторе»; хлопать в ладоши для отпугивания пришельцев), продвигаясь к конечной цели — отыскать клад! Успешно пройдя весь маршрут и отыскав сундук с сокровищами, все ребята получили подарки и сладости», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д.27а. (то)
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