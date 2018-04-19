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Дмитрий Свищев: «Никто, кроме самих депутатов Европарламента, их бойкота не заметит»
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Дмитрий Свищев: «Никто, кроме самих депутатов Европарламента, их бойкота не заметит» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что ЧМ-2018 не пострадает от бойкота его западными политиками. Ранее стало известно, что члены Европарламента призвали правительства стран ЕС к дипломатическому бойкоту турнира в России.
— Во-первых, нужно отметить, что в России рады всем — и болельщикам, и простым туристам, и политикам, но если депутаты Европарламента решили бойкотировать чемпионат мира по футболу, то это их дело, — отметил Свищев. — Думаю, никто, кроме самих этих депутатов, этого и не заметит. Результаты деятельности депутатов Европарламента не являются категорическим императивом для жителей Европы, поскольку ничем, кроме принятия пустых деклараций, они не занимаются. А политика Евросоюза, как мы все знаем, определяется по ту сторону океана.
Во-вторых, евродепутаты скорее всего не хотят тратить свои кровные, чтобы попасть на главное спортивное событие этого года в мире, им просто жалко денег. Признавать этот факт горе-политики не желают, вот и придумывают никчемные заявления вроде бойкота.
Так и мы с вами можем бойкотировать концерты звезд эстрады или финал чемпионата по американскому футболу, и всем вокруг будет на это плевать. Когда не собираешься и «жаба душит» — легко бойкотировать.
А вообще, лучше бы они, наконец, занялись полезными делами и принимали бы законы, действительно отвечающие интересам европейских граждан.
Обращать внимание на подобные сентенции в виде бойкотов кого бы то ни было в Европе не стоит, нужно просто продолжать готовиться к мундиалю, который, я уверен, пройдет успешно, несмотря на огромное желание наших западных «друзей» помешать этому.
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