Следователи проверяют информацию о смерти пациентки в больнице Челябинска

Следователи в Челябинске проверяют информацию о смерти 17-летней девушки, которая скончалась в больнице после операции, сообщают в региональном СУ СКР.

«Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», — прокомментировали в следственном управлении.

По информации СМИ, пациентка скончалась из-за неудачно проведённой операции по диагностике аппендицита.

Напомним, ранее под суд отдали хирурга миасской больницы, которого обвинили в причинении пациентке смерти по неосторожности: по версии следствия, врач во время операции случайно повредил сердце женщины, и она умерла от кровопотери.