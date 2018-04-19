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Следователи проверяют информацию о смерти пациентки в больнице Челябинска
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Следователи проверяют информацию о смерти пациентки в больнице Челябинска 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Следователи в Челябинске проверяют информацию о смерти 17-летней девушки, которая скончалась в больнице после операции, сообщают в региональном СУ СКР.
«Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», — прокомментировали в следственном управлении.
По информации СМИ, пациентка скончалась из-за неудачно проведённой операции по диагностике аппендицита.
Напомним, ранее под суд отдали хирурга миасской больницы, которого обвинили в причинении пациентке смерти по неосторожности: по версии следствия, врач во время операции случайно повредил сердце женщины, и она умерла от кровопотери.
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