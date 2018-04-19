«Россети» обяжут дочерние компании в 2018 году начать строительство цифровых подстанций

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Холдинг «Россети» , несмотря на то что концепция цифровизации электросетевого комплекса страны еще не утверждена, начинают работу по переводу сетей на цифру. В частности, компания обяжет дочерние и зависимые общества (ДЗО) с этого года начать строительство минимум двух цифровых подстанций, сказал начальник управления технического развития ПАО «Россети» Виктор Селезнев

"Несмотря на то, что концепция проходит согласование, сегодня идут процессы, связанные с разработкой конкретных мероприятий. По «Россетям» выпускаются приказы, которые формализуют деятельность наших ДЗО. Мы для себя сказали, что 2018 год — это год, когда наши ДЗО должны как минимум начать строительство не менее двух цифровых подстанций", — сказал он на конференции Siemens «День дигитализации — 2018».

Селезнев напомнил, что в настоящее время концепция цифровизации электросетей РФ стоимостью 1,3 трлн рублей проходит согласование. Согласно документу, «Россети» к 2030 году в результате перехода на цифру планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в полтора раза повысить доступность технического присоединения к сетям.

Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть реализован до 2023 года, второй — до 2025 года, третий — до 2030 года. Наибольший объем инвестиций — 47% от общей стоимости реализации программы — «Россети» планируют освоить в ходе реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса.