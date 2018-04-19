«Россети» обяжут дочерние компании в 2018 году начать строительство цифровых подстанций 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Холдинг «Россети», несмотря на то что концепция цифровизации электросетевого комплекса страны еще не утверждена, начинают работу по переводу сетей на цифру. В частности, компания обяжет дочерние и зависимые общества (ДЗО) с этого года начать строительство минимум двух цифровых подстанций, сказал начальник управления технического развития ПАО «Россети» Виктор Селезнев.
"Несмотря на то, что концепция проходит согласование, сегодня идут процессы, связанные с разработкой конкретных мероприятий. По «Россетям» выпускаются приказы, которые формализуют деятельность наших ДЗО. Мы для себя сказали, что 2018 год — это год, когда наши ДЗО должны как минимум начать строительство не менее двух цифровых подстанций", — сказал он на конференции Siemens «День дигитализации — 2018».
Селезнев напомнил, что в настоящее время концепция цифровизации электросетей РФ стоимостью 1,3 трлн рублей проходит согласование. Согласно документу, «Россети» к 2030 году в результате перехода на цифру планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в полтора раза повысить доступность технического присоединения к сетям.
Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть реализован до 2023 года, второй — до 2025 года, третий — до 2030 года. Наибольший объем инвестиций — 47% от общей стоимости реализации программы — «Россети» планируют освоить в ходе реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса.
Первая цифровая подстанция в России была введена 22 декабря 2017 года. Энергообъект расположен в Красноярском крае и обеспечит электроснабжение перспективной застройки Емельяновского района Красноярского края и одного из крупнейших за Уралом многофункциональных торговых комплексов. Первую цифровую подстанцию в России ввела компания «Россети».