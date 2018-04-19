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Рубль укрепился вместе с ростом цен на нефть
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Рубль укрепился вместе с ростом цен на нефть 

Все новости Новосибирской области 59 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня, 19 апреля, евро подешевел на 20 копеек — до 75,08 рубля по состоянию на 10:04 мск, а доллар США понизился на 22 копейки — до 60,63 рубля.
Ранее сообщалось, что большинство жителей России не обеспокоены ростом курсов иностранных валют. Минувшие санкции против России обрушили рубль сразу на три позиции —доллар стоил более 62 рублей. Однако аналитики были уверены: рубль сможет вернуться к прежнему показателю, но при условии, что не произойдет нового этапа ужесточения санкций против России.
Ранее эксперты заявляли, что нынешняя волатильность (изменчивость — прим. Ред.) курсов валют не окажет сильного воздействия на инфляцию. По мнению макроэкономистов, опрошенных «Известиями», в целом по рынку снижающийся курс рубля приведет к росту цен не более чем на 1%.
Добавим, что котировки нефти WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже 18 апреля превысили отметку в $68 за баррель впервые с 4 декабря 2014 года.
Подробнее читайте в материале «Известий»: «Курс евро снизился до 75 рублей впервые с 10 апреля».
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