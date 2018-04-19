Малышевские озера под Воронежем незаконно оказались в частной собственности

Воронежским активистам ОНФ удалось вернуть четыре озера в районе села Малышево в государственную собственность.

Озера Кузьмино, Старое Донище, Амерьяново и еще одно, безымянное, были проданы администрацией Хохольского района, но вскрылся этот факт только недавно. Общественники заметили, что на публичной кадастровой карте природные озера значатся как частная собственность.

«Передача земель с природными озерами в частные руки противоречит законодательству РФ . Поверхностные водные объекты находятся в федеральной собственности. Земельный кодекс РФ утверждает, что на покрытых водами землях не допускается образования земельных участков, передача их частным лицам или коммерческим структурам и последующая регистрация права собственности», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Вячеслав Шамарин.

Общественники разослали письма в региональное правительство, прокуратуру , региональное управление Росреестра и сумели добиться иска к владельцу участков. Арбитражный суд удовлетворил исковое требование, и земли вернули в госсобственность. Следующий шаг — добиться включения земель с природными озерами в состав «зеленого щита» вокруг Воронежа.