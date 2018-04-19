Малышевские озера под Воронежем незаконно оказались в частной собственности 

Воронежским активистам ОНФ удалось вернуть четыре озера в районе села Малышево в государственную собственность.
Озера Кузьмино, Старое Донище, Амерьяново и еще одно, безымянное, были проданы администрацией Хохольского района, но вскрылся этот факт только недавно. Общественники заметили, что на публичной кадастровой карте природные озера значатся как частная собственность.
«Передача земель с природными озерами в частные руки противоречит законодательству РФ. Поверхностные водные объекты находятся в федеральной собственности. Земельный кодекс РФ утверждает, что на покрытых водами землях не допускается образования земельных участков, передача их частным лицам или коммерческим структурам и последующая регистрация права собственности», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Вячеслав Шамарин.
Общественники разослали письма в региональное правительство, прокуратуру, региональное управление Росреестра и сумели добиться иска к владельцу участков. Арбитражный суд удовлетворил исковое требование, и земли вернули в госсобственность. Следующий шаг — добиться включения земель с природными озерами в состав «зеленого щита» вокруг Воронежа.
«Можно предположить, что сложившаяся ситуация вокруг озер в Хохольском районе не может быть реализована каким-то одним юридическим лицом без помощи должностных лиц и чиновников, поэтому эксперты Народного фронта готовят обращения в Генеральную прокуратуру для того, чтобы они взяли этот вопрос под свой контроль, и проблема с присвоением водных объектов в Воронежской области не приобрела системный характер», — рассказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.