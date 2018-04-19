Мособлдума приняла закон о наделении парламента правом принимать законы в сфере добровольчества

Мособлдума приняла в трех чтениях закон, который позволит региональному парламенту принимать законы в сфере добровольчества. Соответсвующее решение было принято в ходе заседания.

«Закон действительно просили многие общественный организации, которые занимаются добровольческой деятельностью. Я думаю, это важный этап в деятельности региона», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Согласно закону, он наделяет Московскую областную думу полномочиями по принятию законов Московской области в сфере добровольчества (волонтерства), контролю за их соблюдением и исполнением.

Кроме этого, проектом закона предусматривается создание координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) при губернаторе Московской области в целях реализации настоящего закона, эффективного взаимодействия добровольцев (волонтеров), некоммерческих организаций, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) с центральными исполнительными органами Московской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросу развития добровольчества (волонтерства).

Соответсвующий закон вступит в силу с 1 мая 2018 г.