Бердымухамедов и Полтавченко обсудили сотрудничество в разных сферах

По мнению сторон, актуальным видится и развитие отношений в секторе транспорта и коммуникаций. Кроме того, Бердымухамедов и Полтавченко обсудили вопросы развития партнерства по линии образования и подготовки квалифицированных кадров для Туркменистана в петербургских вузах.

В ходе встречи было отмечено, что петербургские компании стремятся к укреплению своих позиций на туркменском рынке. В частности, туркменский лидер заметил, что связи, установившиеся между Туркменистаном и Санкт-Петербургом, являются наглядным примером эффективного туркмено-российского партнерства, носящего стратегический характер.

В свою очередь, Полтавченко после встречи заявил, что планируется подписание с правительством Туркменистана соответствующего документа, определяющего программу мероприятий по развитию двустороннего партнерства на 2018-2021 годы.

Напомним, накануне делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посетила Туркменистан. В состав делегации вошли руководители профильных комитетов, представители петербургских предприятий, учебных заведений и учреждений культуры.

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