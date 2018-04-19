Пять дамб и плотин в Тюменской области отремонтированы для предотвращения паводка

"Проведен большой блок мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и строительству дамб. Отремонтированы пять ГТС: дамбы в городе Ишиме , в Тобольском, Ялуторовском районах, плотины в Абатском и Омутинском районах. Ведутся работы по ремонту шести плотин в Омутинском районе, выделены средства на ремонт трех плотин в Ишимском районе. Эти работы планируем завершить в 2018 году", — сказал он.

По словам Якушева, также разработана проектная документация на реконструкцию противопаводковой дамбы в селе Исетское, капитальный ремонт ГТС пруда на реке Курчигай в селе Пятково Упоровского района, реконструкцию трех дамб в городе Ишиме и двух дамб в Абатским районе, строительство трех дамб в Ишимском районе и двух дамб в Викуловском районе.

"Продолжается разработка проектной документации на три ГТС по капитальному ремонту противопаводковой дамбы в селе Уват, по реконструкции противопаводковой дамбы в городе Ялуторовске, реконструкции участка водозаградительной дамбы Центрального административного округа Тюмени", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что на подготовку к весеннему половодью в 2018 году правительство Тюменской области направит около 265 млн рублей.

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок — уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 см. Весной 2017 года паводок повторился, были затоплены территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них ввели режим ЧС.