ДВМС Москвы ищет разработчика программы Дней культуры итальянских городов-партнеров

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы проводит открытый конкурс для поиска исполнителя, который разработает концепцию проведения и программу Дней культуры итальянских городов-партнеров в столице. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

«Исполнитель обеспечивает разработку и согласование с заказчиком концепции проведения Дней культуры итальянских городов-партнеров в Москве», — говорится в техзадании.

Победитель конкурса должен будет также подготовить предложения по общей программе проведения мероприятия, проведению экономического форума, информацию по спикерам, составу участников данного форума, а также предложения по темам для обсуждения на экономическом форуме.

Кроме того, необходимо подготовить такие же предложения по проведению туристического форума и выступлений итальянских и московских артистов.

Целью услуг также является развитие партнерских связей, культурного и делового сотрудничества между правительством Москвы и муниципалитетом Генуи в рамках программы сотрудничества между правительством столицы и муниципалитетом Генуи на 2016-2018 гг. «Обмен опытом между правительством Москвы и администрациями, учреждениями и организациями Генуи по вопросам культурного, экономического, инвестиционного и урбанистического развития, а также по вопросам развития туристической и инвестиционной привлекательности и инфраструктуры; создание условий для развития прямых деловых контактов с потенциальными зарубежными партнерами, налаживание международных внешнеэкономических и торговых связей», — отмечается в документе.

Начальная (максимальная) цена контракта 9 млн 550 тыс. руб. Дата и время окончания подачи заявок — 8 мая 2018 г.