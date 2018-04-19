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В твороге молочных жиров не обнаружено
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В твороге молочных жиров не обнаружено 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса angara.net  Александровский городской суд приостановил деятельность ООО «Молком», расположенного в Струнино Александровского района на 90 суток.
Причиной проверки регионального управления Роспотребнадзора стала информация от московских коллег из управления, которые обнаружили в двух пробах творога фитостерона — жиров не молочного происхождения.
Как сообщает официальный сайт ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства:
— не соблюдается принцип поточности технологических процессов: в непосредственной близости с участком восстановления молока установлены и организованы по CIP мойки емкости для кислотных и щелочных растворов, имеется перекресток потоков сырья и готовой продукции, а также грязная транспортная тара, используемая в качестве упаковки готовой продукции;
— производство молока и молочной продукции расположены на территории промышленной площадки без соблюдения санитарно-защитной зоны от других объектов;
— отсутствует возможность зонировать территорию предприятия из-за отсутствия обособленности от других объектов, расположенных на той же зоне;
— отсутствуют дезинфекционные коврики;
— отсутствует твердое покрытие на территории, территория отсыпана песком и щебнем, завалена строительным мусором, отсутствует возможность уборки территории и т.д.
По факту выявленных нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «недостоверное декларирование» и «несоответствие изготовителем продукции требований технического регламента». Осуществлен отзыв 2-х деклараций творога и сметаны.
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