В твороге молочных жиров не обнаружено

Фото с ресурса angara.net Александровский городской суд приостановил деятельность ООО «Молком», расположенного в Струнино Александровского района на 90 суток.

Причиной проверки регионального управления Роспотребнадзора стала информация от московских коллег из управления, которые обнаружили в двух пробах творога фитостерона — жиров не молочного происхождения.

Как сообщает официальный сайт ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

— не соблюдается принцип поточности технологических процессов: в непосредственной близости с участком восстановления молока установлены и организованы по CIP мойки емкости для кислотных и щелочных растворов, имеется перекресток потоков сырья и готовой продукции, а также грязная транспортная тара, используемая в качестве упаковки готовой продукции;

— производство молока и молочной продукции расположены на территории промышленной площадки без соблюдения санитарно-защитной зоны от других объектов;

— отсутствует возможность зонировать территорию предприятия из-за отсутствия обособленности от других объектов, расположенных на той же зоне;

— отсутствуют дезинфекционные коврики;

— отсутствует твердое покрытие на территории, территория отсыпана песком и щебнем, завалена строительным мусором, отсутствует возможность уборки территории и т.д.

По факту выявленных нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «недостоверное декларирование» и «несоответствие изготовителем продукции требований технического регламента». Осуществлен отзыв 2-х деклараций творога и сметаны.