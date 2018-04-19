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Ростовчане пожаловались на ржавый троллейбус
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Ростовчане пожаловались на ржавый троллейбус 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на ржавый троллейбус, курсирующий по улицам города. Соответствующие снимки были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях.
«И это передвигается по нашему городу! Троллейбус №22», — написала ростовчанка.
Пользователи паблика отметили, что его не лишним было бы покрасить, однако некоторые усомнились в том, что это хороший метод.
«Троллейбус этот музейный экспонат и радоваться надо, что силами рабочих ростовского депо он все еще ходит по городу», — написал один из жителей города. Отметим, что между тем, практически весь подвижной состав троллейбусов в Ростове произведен уже в новом тысячелетии.
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