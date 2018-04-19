Ростовчане пожаловались на ржавый троллейбус

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на ржавый троллейбус, курсирующий по улицам города. Соответствующие снимки были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях.

«И это передвигается по нашему городу! Троллейбус №22», — написала ростовчанка.

Пользователи паблика отметили, что его не лишним было бы покрасить, однако некоторые усомнились в том, что это хороший метод.

«Троллейбус этот музейный экспонат и радоваться надо, что силами рабочих ростовского депо он все еще ходит по городу», — написал один из жителей города. Отметим, что между тем, практически весь подвижной состав троллейбусов в Ростове произведен уже в новом тысячелетии.