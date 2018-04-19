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Сверхмощные М-240 превратили в щебень позиции боевиков под Дамаском
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Сверхмощные М-240 превратили в щебень позиции боевиков под Дамаском 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов признался, что всегда был высокого мнения об М-240:
"Как говорят, большие «пушки» всегда в цене. Что же касается очередного боевого применения этого уникального отечественного оружия, именно в таких условиях оно как раз и демонстрирует свои выдающиеся качества.
Здесь, конечно, необходимо еще учитывать характер городской застройки и мощность фугасного заряда. В пригородах Дамаска все удачно совпало. К тому же дистанции боевого соприкосновения там небольшие, стрелять далеко не нужно. 240-мм мина — тонкостенная и содержит очень много взрывчатого вещества. Соответственно, получается большая мощность взрыва. При этом поражающее действие усиливается за счет того, что в воздух поднимается большое количество обломков, деталей строений, это куски кирпича, бетон, арматура, щебенка и так далее".
При этом М-240 достаточно легкое и мобильное оружие. В отличие от гусеничных самоходок 2С4 «Тюльпан» они больше подходят для боев в городских условиях. Их можно выдвинуть туда, где САУ просто не проедут. К тому же буксируемое орудие значительно дешевле самоходки.
"Известно, что и боевики понимают все преимущества такого оружия, с их стороны налажен выпуск минометов крупных калибров, например, с использованием начиненных взрывчаткой газовых баллонов. Такие самодельные боеприпасы, как правило, бьют недалеко, не обладают высокой точностью, но разрушения причиняют значительные", — добавил Хлопотов.
Особое мнение у специалиста — в отношении применения корректируемых мин типа «Смельчак».
"В условиях сирийской гражданской войны в большинстве случаев можно обойтись обычными боеприпасами. Высокоточное оружие необходимо только для точечного уничтожения очень важных целей — командных пунктов, складов и арсеналов и других каких-то других серьезных объектов", — считает военный эксперт.
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