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Готовы к труду? Россиян предупредили о «бесконечной» рабочей неделе
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Готовы к труду? Россиян предупредили о «бесконечной» рабочей неделе 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Россиянам предстоит как следует потрудиться — на следующей неделе они будут выходить на работу шесть дней подряд, предупредил Роструд. При этом в ведомстве отметили, что первая рабочая неделя мая не превысит двух дней. Специалисты Роструда сообщили, что выходной, приходящийся на 28 апреля (суббота), переносится на 30 апреля (понедельник). Но по сути вереница долгих майских выходных стартует еще 29 апреля — это будет воскресенье.
«29 апреля начнутся праздничные выходные по случаю Дня труда, 1 мая — день самого праздника, а выходной с 7 января, пришедшегося в этом году на воскресенье, был перенесен на 2 мая», — проинформировали в ведомстве о четырех днях отдыха.
Таким образом в рабочей неделе начала мая будет только два трудовых дня, 3 и 4 мая, четверг и пятница. Рабочая неделя, которая последует затем, «разделится» праздничным Днем Победы, 9 мая, — в среду, мы вновь будем отдыхать. Имейте в виду, что рабочий день 8 мая официально сокращен на один час. В дальнейшем пролонгированные выходные россиян будут ждать в июне, в связи с празднованием Дня России (12 июня). Отдых продлится три дня: 10, 11 и 12 июня. МедикФорум напоминает, что Минздрав неоднократно высказывался против удлиненных майских выходных. Эти периоды отличаются резким ростом употребления алкогольных напитков и злоупотреблением калорийной пищей. На общей производительности труда такие каникулы, по мнению экспертов, также сказываются прежде всего негативно: до отдыха трудящиеся слишком рано расслабляются, а после — с трудом концентрируются на работе. Ранее врачи уже давали различные рекомендации о том, как грамотно употреблять алкогольные напитки в моменты праздников, как готовить шашлыки и в целом организовывать традиционные майские пикники так, чтобы они не били по здоровью.
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