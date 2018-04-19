Готовы к труду? Россиян предупредили о «бесконечной» рабочей неделе

Россиянам предстоит как следует потрудиться — на следующей неделе они будут выходить на работу шесть дней подряд, предупредил Роструд . При этом в ведомстве отметили, что первая рабочая неделя мая не превысит двух дней. Специалисты Роструда сообщили, что выходной, приходящийся на 28 апреля (суббота), переносится на 30 апреля (понедельник). Но по сути вереница долгих майских выходных стартует еще 29 апреля — это будет воскресенье.

«29 апреля начнутся праздничные выходные по случаю Дня труда, 1 мая — день самого праздника, а выходной с 7 января, пришедшегося в этом году на воскресенье, был перенесен на 2 мая», — проинформировали в ведомстве о четырех днях отдыха.