Где в Сыктывкаре сдать батарейки? 

Когда будут принимать отработанные батарейки для переработки?
24 апреля в Сыктывкаре в рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» пройдёт ежегодная акция «Внимание: ртуть!». В этом году вместе с ртутьсодержащими отходами (РСО) горожане смогут сдать отработанные батарейки и макулатуру, сообщает Управление противопожарной службы и гражданской защиты. Пункты приёма отходов будут работать на нескольких площадках города. Информацию о них опубликуют на сайте ppsrk.ru. Площадки для приёма отходов горожане узнают по большому баннеру «Внимание: ртуть!». Один человек может сдать до 10 единиц ртутьсодержащих отходов. Лампы принимаются в оригинальных или подходящих по размеру коробках. Разбитые ртутные термометры — в стеклянных банках с крышкой. На количество макулатуры и отработанных батареек ограничений нет.