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Алтайские следователи проверят МЧС после гибели людей во время паводка
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Алтайские следователи проверят МЧС после гибели людей во время паводка 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Следователи дадут оценку действиям спасателей во время паводка. В Алтайском крае продолжается проверка в связи с гибелью двух людей в зоне подтопления. Об этом на брифинге 19 апреля сообщил Евгений Долгалев, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.
«Мы проверяем работу МЧС: как они решали вопросы ликвидации последствий, насколько были готовы, спрогнозировали ли такое развитие событий, — сказал Евгений Долгалев. — Мы должны убедиться, что спасатели отреагировали, как положено».
Руководитель СУСК пояснил, что один из погибших мужчин не дождался эвакуационного транспортного средства, решил перейти через улицу в с. Солонешное в состоянии опьянения, вероятно, поскользнулся, и его унесло. «Глубина там полметра была, но достаточно бурный поток», — рассказал Евгений Долгалев.
Второй случай произошел в с. Зеленый Дол Петропавловского района. 51-летний мужчина вернулся из эвакопункта, чтобы присмотреть за домашним хозяйством. Позже его тело нашли в воде.
Оба материала объединены в одно производство и переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел. Проверка будет завершена в течение месяца.
Комментируя информацию о гибели пожилой женщины из подтопленного района, Евгений Долгалев отметил, что «в подтопленных районах продолжают жить люди. Они рождаются, умирают от разных причин, в том числе от болезней».
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