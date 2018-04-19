Алтайские следователи проверят МЧС после гибели людей во время паводка

«Мы проверяем работу МЧС : как они решали вопросы ликвидации последствий, насколько были готовы, спрогнозировали ли такое развитие событий, — сказал Евгений Долгалев. — Мы должны убедиться, что спасатели отреагировали, как положено».

Руководитель СУСК пояснил, что один из погибших мужчин не дождался эвакуационного транспортного средства, решил перейти через улицу в с. Солонешное в состоянии опьянения, вероятно, поскользнулся, и его унесло. «Глубина там полметра была, но достаточно бурный поток», — рассказал Евгений Долгалев.

Второй случай произошел в с. Зеленый Дол Петропавловского района. 51-летний мужчина вернулся из эвакопункта, чтобы присмотреть за домашним хозяйством. Позже его тело нашли в воде.

Оба материала объединены в одно производство и переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел. Проверка будет завершена в течение месяца.

Комментируя информацию о гибели пожилой женщины из подтопленного района, Евгений Долгалев отметил, что «в подтопленных районах продолжают жить люди. Они рождаются, умирают от разных причин, в том числе от болезней».